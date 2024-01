Man uit Nieuwpoort krijgt jaar effectieve celstraf voor gesjoemel met uitzendarbeid: “Prototype van een oplichtingsdossier”

In augustus 2017 liet een 23-jarige studente uit Antwerpen zich door C.L. (43) overhalen om een onderneming op te richten. De jonge vrouw had immers geld nodig om haar studies te betalen. Maar de onderneming bleek een vehikel om een interimkantoor geld afhandig te maken. C.L. en haar vriend N.W. (46) werden zelf als interimkrachten ingeschreven en lieten zich door het uitzendkantoor betalen. Maar het bedrijf betaalde helemaal niet aan het uitzendkantoor.

De zaak kwam in 2018 aan het licht toen de kinderoppas van de beklaagden via dezelfde constructie tewerk werd gesteld. De oppas ontving te veel loon, waarop haar moeder stappen ondernam en de onderneming van de Antwerpse in februari 2019 uiteindelijk failliet werd verklaard. “Dit is het prototype van een oplichtingsdossier”, stelde arbeidsauditeur Evi De Clercq tijdens de pleidooien.

22.600 euro schadevergoeding

N.W. gaf de oplichting en schriftvervalsing toe, maar ontkende dat hij het brein was achter de feiten. Zijn advocate drong tevergeefs aan op een celstraf met uitstel. C.L. stuurde haar kat naar het proces. Aan de Antwerpse en haar curator moeten de twee in totaal 22.600 euro voorlopige schadevergoeding betalen. Het gedupeerde interimkantoor kreeg 68.000 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)