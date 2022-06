Man uit Nieuwpoort flipt bij burenruzie en valt nadien politiemensen aan: “ze hadden hem beter vaderlijk behandeld”

Een 27-jarige man uit Nieuwpoort riskeert een celstraf met uitstel onder voorwaarden omdat hij zijn buren tijdens ruzies bedreigde en nadien ook de opgeroepen politie aanviel. Hij deelde hen schoppen en slagen uit. “Het had nochtans zo ver niet moeten komen als de politie hem wat vaderlijk behandeld had dan meteen volgens het boekje te willen handelen”, merkte de advocaat van G.V. op.

Op 14 oktober vorig jaar belden de buren van G.V. uit Nieuwpoort de politie op. Ze waren voor de zoveelste keer verwikkeld in een verhitte discussie met de 27-jarige man en maakten zelfs een geluidsopname waarin te horen was dat G.V. hen bedreigde: “ik ga jullie doodslaan als je nog eens buiten komt”, klonk het.

De politie kwam ter plaatse maar werden volgens hen meteen geconfronteerd met een razende G.V. “Hij stapte in sneltempo op hen af en brulde: “waar bemoeien jullie zich mee? Zorg dat je weg bent!’ sprak de advocaat van de twee politiemensen.

“Terwijl zij enkel eerst wilden vragen aan de moeder van G.V., die eveneens buiten stond, wat er gaande was. De situatie liep snel uit de hand en die man begon te slaan en schoppen. Hij vernielde ook de bril van een politieman. Na een halsomstrengeling werd hij gearresteerd maar ook in de combi bleef hij maar schoppen en slaan.” De twee politiemannen vragen elk 250 euro schadevergoeding. Ook de buren eisen een schadevergoeding. De procureur vroeg een celstraf met uitstel onder voorwaarden zodat G.V. kan werken aan zijn alcohol- en agressieprobleem.

Vaderlijk behandelen

De advocaat van G.V. was het daar mee eens maar uitte wel zijn bedenkingen. “Dit had echt niet zo ver moeten komen”, sprak hij. “Mijn cliënt is sociaal en communicatief niet zo vaardig en heeft een kort lontje. Ik begrijp dat de politie handelt volgens het boekje en zo snel mogelijk de situatie wil beveiligen.”

“Maar beter hadden ze hem eens apart genomen en hem vaderlijk behandeld. Dan zou hij echt voor rede vatbaar zijn. Het is zoals een scheidsrechter in het jeugdvoetbal die soms meer respect krijgt als hij eens een woordje gaat praten met de spelers. Jammer dat daar vaak geen tijd voor wordt gemaakt.”

“Het klopt dat hij flipte tijdens de burenruzie maar daar dagen zij hem wel bij uit door hem telkens te verwijten als ze hem zien.” Vonnis op 24 juni.

