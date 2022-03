Man uit Marke incasseert ruim 100.000 euro uitkeringen terwijl hij transporten verzorgde naar Rusland

Een 49-jarige man uit Marke heeft in de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor uitkeringsfraude.

Ayub B. viel door de mand in het kader van een ander onderzoek. Het gerecht stelde vast dat de man tussen 2001 en 2017 ten onrechte 22.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen en 82.000 euro aan ziekte-uitkeringen incasseerde terwijl hij ook als zelfstandig chauffeur werkte.

250 euro per rit

De man voerde personen en goederen naar Rusland en terug en maakte daar ook online reclame voor. Personen betaalden 250 euro per rit en vijf euro per kilogram bagage. Ze werden vervoerd in een omgebouwde Mercedes Sprinter waarin ze konden slapen en televisie kijken.

In het voertuig was zelfs een weegschaal gemonteerd om de bagage te wegen. De beklaagde beweerde dat het om “vriendendiensten” ging, maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan. De mutualiteit kreeg een schadevergoeding toegekend van 82.000 euro. (AFr)