Man uit Leffinge krijgt jaar voorwaardelijke celstraf voor bijna 60.000 bestanden met kinderporno

Een 42-jarige man uit Leffinge heeft in de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit en verspreiding van grote hoeveelheden kinderporno.

In de nacht van 6 op 7 mei vorig jaar ging David P. in een superette in Leffinge aan de haal met alcohol en krasloten. Bij zijn arrestatie werden op zijn smartphone pornografische beelden met kinderen van 7 tot 14 jaar oud aangetroffen. Op de laptops in zijn woning werd nog meer kinderporno aangetroffen. In totaal ging het om bijna 60.000 foto- en videobestanden die hij sinds 2013 van het internet had geplukt.

Onderzoek wees uit dat de man specifiek op zoek ging naar beeldmateriaal van een Oekraïense organisatie, die bij het gerecht bekend staat voor productie van kinderpornografie. De man betwistte dat hij ook beelden verspreidde maar de rechter hechtte daar geen geloof aan. De man moet zich de komende jaren laten begeleiden voor zijn persoonlijkheidsstoornis. Hij moet ook werken aan zijn drugs- en alcoholproblematiek. (AFr)