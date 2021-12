Man uit Lede krijgt 18 maanden voorwaardelijk voor diefstal in Knokke-Heist en informaticabedrog

Een 23-jarige man uit Lede heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor diefstal in Knokke-Heist en informaticabedrog. Hij moet onder meer zijn drugs- en gokprobleem aanpakken.

Halfweg september 2019 ging Brian C. in de Hoekestraat in Knokke-Heist met een camera, gsm en zonnebril aan de haal uit een geparkeerde Mercedes. Met de opgeslagen wachtwoorden in de webbrowser van de gsm slaagde de twintiger erin om ruim 3.000 euro van de rekening van het slachtoffer over te schrijven naar zijn eigen rekening.

Daarnaast spendeerde hij ook 5.500 euro op een goksite en bestelde hij allerlei goederen via Bol.com. Op amper twee dagen tijd verbraste C. in totaal liefst 11.119 euro.

Schuilnaam

Op 17 september 2019 deed het slachtoffer aangifte van hacking van zijn Belfius-account. Hij had immers een e-mail ontvangen van Bol.com dat er een bestelling was geplaatst met een leveradres in Oordegem (Lede). Dat bleek het adres te zijn van Brian C. De man had bij zijn bestelling bovendien een schuilnaam gebruikt die duidelijk gebaseerd was op zijn echte naam.

Een paar dagen later pas stelde het slachtoffer uiteindelijk ook de diefstal vast toen hij zijn camera uit zijn wagen wou halen. De gestolen gsm was een oud exemplaar dat in zijn wagen was blijven liggen.

Drugs- en gokverslaving

Tijdens zijn politieverhoor ging C. tot bekentenissen over. Hij verklaarde hoe hij toevallig langs de Mercedes was gepasseerd en gezien had hoe die open was. De gestolen spullen wou hij verkopen om zijn drugs- en gokverslaving te financieren. De jongeman kreeg al eens 15 maanden cel voor diefstal. (AFr)