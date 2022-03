Man uit Koksijde dealt cannabis aan minderjarigen maar krijgt toch opschorting

Een 21-jarige jongeman uit Koksijde is door de strafrechter in Veurne mild gestraft wegens het verdelen van cannabis aan zeker twee minderjarigen. V. probeert te stoppen met zelf te gebruiken door gitaar te spelen en kreeg nu de opschorting van straf.

De nu 21-jarige V. uit Koksijde werd op 7 februari 2020 door een politiepatrouille van zone Westkust betrapt aan het militair kerkhof in De Panne. “Er stond een groepje van zes vrienden bij elkaar waarvan een iemand wegvluchtte bij het zien van de politie”, sprak de procureur.

“Dus gingen ze over tot controle van de vijf personen die wel bleven staan. Onder hen was V. Hij gaf meteen toe dat hij cannabis bij zich had en dat verdeelde onder zijn vrienden die bij hem waren. Bij hen waren twee minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar oud. De man beloofde via bemiddeling om naar De Sleutel te gaan maar deed dat niet.” De rechter las V. eerst even de levieten.

Geen probleem

“Weet je dat hier zwaar aan getild wordt en de straffen voor het dealen van cannabis aan minderjarigen kunnen oplopen tot 5 jaar cel? Jij bent misschien maar een klein onderdeel van veel miserie later voor die minderjarigen.” V. maakte geen al te beste indruk.

“Ik vind cannabis eigenlijk echt geen groot probleem maar ben wel al zeven maanden gestopt. Telkens ik nu de behoefte voel om nog te gebruiken speel ik gitaar. Ik ben vorig jaar begonnen met gitaar spelen om te kunnen stoppen. Ik gebruikte toen al vanaf mijn 16de.” Hij kreeg de gunst van de opschorting maar moet zich wel drie jaar aan voorwaarden houden.

(JH)