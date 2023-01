Man uit Koekelare krijgt voorwaardelijke celstraf voor verkrachting en onterende behandeling van zijn vriendin

Een dertiger uit Koekelare heeft voor de Brugse strafrechtbank twintig maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor de verkrachting en onterende behandeling van zijn vriendin. Opmerkelijk: de twee vormen nog steeds een koppel.

Volgens het openbaar ministerie was beklaagde K.R. (38) ziekelijk jaloers en verdacht hij zijn vriendin voortdurend van bedrog. Dat leidde geregeld tot geweld. Op 6 augustus vorig jaar liep de situatie zwaar uit de hand nadat K.R. cocaïne was gaan kopen. Bij zijn thuiskomst beschuldigde hij zijn vriendin opnieuw van ontrouw en sloeg hij haar tientallen keren. Hij zette haar ook naakt op straat opdat ze het bedrog toe zou geven. Toen zijn schoonvader een paar dagen later verhaal kwam halen gaf K.R. hem een stamp.

De verhoren wezen uit dat geweld schering en inslag was in de relatie. “Het slachtoffer werd ook gedwongen tot orale seks”, verduidelijkte procureur Fien Maddens. “Hij bond haar ook tegen haar wil vast met riemen en koorden en verkrachtte haar. Als ze vroeg om te stoppen dreigde hij ermee haar nek te breken.” Volgens de procureur minimaliseerde K.R. de feiten. Naar eigen zeggen daagde zijn vriendin hem uit en stuurde ze zélf aan op harde seks.

De procureur vroeg een straf, deels gekoppeld aan voorwaarden. De man gaf zijn schuld toe en stelde dat hij zijn drugs- en agressieprobleem intussen aanpakte. K.R. en het slachtoffer vormen nog steeds een koppel. De vrouw stelde zich dan ook geen burgerlijke partij in de zaak. K.R. hoeft niet naar de gevangenis maar moet zich wel aan een resem strikte voorwaarden houden. Als hij die niet naleeft wordt zijn celstraf effectief. (AFr)