Man uit Knokke vrijuit voor opsluiting en verkrachting prostituee, wel twee jaar cel voor slagen en belaging

Een 33-jarige man uit Knokke is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor opsluiting en verkrachting van een prostituee, met wie hij een relatie had. Voor slagen en belaging kreeg hij twee jaar cel, de helft voorwaardelijk.

Op 21 maart liep de relatie tussen Dieter R. en een prostituee op de klippen na overspel. De twee waren op dat moment verloofd, maar de vrouw kon niet meer overweg met het zware cocaïnegebruik van R. Zes dagen later kwam de vrouw in het appartement van R. een ring ophalen. Volgens de vrouw zou hij de deur meteen hebben gesloten om haar vervolgens tegen de grond te duwen en te verkrachten. Er zouden ook slagen aan te pas zijn gekomen. “Hij wou de ring pas teruggeven in ruil voor seks”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. Zij staat nog steeds doodsangsten uit en durft hem niet in de ogen te kijken. Vandaar dat zij hier niet aanwezig is op het proces.”

Daags na de vermeende verkrachting bonkte R. de voordeur van het appartement van een andere prostituee, met wie hij ook een relatie had. Hij had haar op WhatsApp online zien komen en kon dit niet verkroppen. De vrouw liet hem binnen maar verwittigde tegelijkertijd de politie, die hem kwam arresteren. Daarbij verzette hij zich hevig, maar naar eigen zeggen was het de politie die hem te hardhandig had aangepakt.

Op 28 mei kwam R. vrij onder voorwaarden, waaronder een contactverbod met de beide vrouwen. Maar op 14 juli werd hij alweer opgepakt omdat hij een van de dames aan haar werk stond op te wachten. Hij stapte in haar wagen maar wou niet terug uitstappen en omdat ze achter een combi begon aan te rijden sloeg hij haar met haar gsm op het hoofd.

R. ontkende de verkrachting en opsluiting met klem. “De enige reden waarom zijn ex-verloofde hier niet is, is omdat ze terug moest naar Rusland”, pleitte zijn advocaat Maxime Van Winkel. “Mijn cliënt heeft fouten gemaakt en cocaïne was de grote boosdoener. Hij kon het ook niet verkroppen dat ze zich bleef prostitueren ondanks hun verloving. Maar van verkrachting was geen sprake. Meteen na die zogezegde verkrachting ontving ze zelfs alweer klanten.”

De rechter oordeelde dat er voor de verkrachting en opsluiting sprake was van twijfel. “De promiscuïteit die onmiskenbaar aanwezig was in hun leven versterkt die twijfel nog”, stelde hij. Voor slagen, weerspannigheid, belaging en diefstal van een gsm zag de rechter wél voldoende bewijs. Hij legde R. een resem voorwaarden op, waaronder opnieuw een strikt contactverbod met de slachtoffers. (AFr)