Man uit Knokke krijgt zes maanden cel voor oplichting via valse postzegelcollectie

Een 43-jarige man uit Knokke is ook in beroep veroordeeld tot zes maanden cel omdat hij een vrouw uit Sint-Laureins zou hebben opgelicht. Hij ontving 21.200 euro, maar leverde slechts waardeloze en valse postzegels.

De man leerde in 2016 een vrouw uit Sint-Laureins kennen die toen in een vechtscheiding verwikkeld zat. Ze gingen enkele keren uit en de man vertelde dat hij geld verdiende met postzegels. Hij kocht op veilingen grote collecties en verkocht de zegels nadien individueel op het internet.

Hij overtuigde de vrouw om mee te investeren. De vrouw betaalde 21.200 euro en zou daar in ruil drie waardevolle boeken met zegels krijgen. Maar maanden later had de vrouw nog steeds niks gekregen en in 2018 legde ze klacht neer. Ze had amper één boek met zegels gekregen die ze had laten schatten. Er bleken valse zegels tussen te zitten en de overige waren bijna allemaal afgestempelde zegels. De expert schatte de collectie op amper een paar honderd euro.

In beroep

De man kreeg zes maanden cel met uitstel, maar ging in beroep. Volgens zijn advocaat werd gedaan wat afgesproken is en kreeg de vrouw drie boeken. Dat bewees volgens hem de factuur die werd opgesteld en de aankoopbewijzen van postzegels in onder meer Wiesbaden. Maar volgens de procureur-generaal bewijzen die net niks. “De factuur werd op voorhand opgesteld en zegt dat er postzegelcollecties zullen overgemaakt worden. Dat hij postzegels heeft gekocht in Wiesbaden, wil ook niet zeggen dat hij ze aan mevrouw heeft gegeven.”

“Verliefd”

Volgens hem heeft hij de vrouw een rad voor de ogen gedraaid, haar warm gemaakt met mooie praatjes en is hij er nadien met het geld vandoor gegaan. De vrouw heeft immers nooit een kwitantie getekend voor ontvangst van de zegels. Maar volgens de man heeft de vrouw dat geweigerd. “Die vrouw was verliefd op mij. De hel is losgebarsten toen ze vernam dat ik een relatie had. Vanaf toen weigerde ze alle medewerking en weigerde ze te tekenen voor ontvangst. Ik ben hier de pineut!”

Dat hij dan het boek met valse en waardeloze zegels heeft geleverd, kon hij niet antwoorden. “Ik woon daar niet. Ik heb ook geen idee wat er met de boeken die ik geleverd heb, gebeurd is.”

Het hof hechtte dan ook geen geloof aan zijn verhaal en bevestigde de straf die in eerste aanleg was uitgesproken: zes maanden met uitstel. (OSM)