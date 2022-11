Man uit Knokke-Heist stalkt ex om naar gevangenis te kunnen maar krijgt … voorwaardelijke celstraf

Een 62-jarige man uit Knokke-Heist is voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan belaging, doodsbedreigingen en weerspannigheid. Hoewel Patrick B. aangaf naar de gevangenis te willen, gaf de rechter hem 30 maanden voorwaardelijke celstraf.

In 2018 had Patrick B. een viertal maanden een relatie met een vrouw uit Bredene. Toen de relatie op de klippen liep, begon B. zijn ex en haar nieuwe partner te stalken. Op 25 februari vorig jaar kreeg hij twintig maanden effectieve celstraf, maar dat bracht de man niet tot inkeer, want op 6 augustus 2021 volgde een nieuwe klacht. Op enkele dagen tijd had B. opnieuw meerdere e-mails gestuurd naar zijn ex. Hij was die dag ook ongevraagd opgedoken in de ziekenhuiskamer van haar dochter. Twee weken later liet hij via een berichtje weten dat hij zijn ex en haar nieuwe vriend dood wou. “Bel de politie zodat ik naar de gevangenis kan”, voegde hij er nog aan toe.

Toen de politie hem de volgende dag kwam arresteren stelde B. zich weerspannig op. Maar tijdens zijn verhoor bevestigde hij dat hij naar de gevangenis wou om de rest van zijn straf uit te zitten. “Ik zal haar blijven stalken tot mijn laatste dag want zonder haar wil ik niet leven”, klonk het. Niettemin werd de man op 16 november vorig jaar gelost onder voorwaarden. Tijdens zijn proces herhaalde hij zijn wens om achter tralies te zitten.

De rechtbank stelde evenwel wast dat B. sinds zijn vrijlating geen nieuwe feiten meer pleegde. De man laat zich psychiatrisch begeleiden en toonde zich bereid om voorwaarden te volgen. De rechter legde hem onder meer een contactverbod op met zijn ex en haar partner. Hij moet hen ook elk 500 euro schadevergoeding betalen. (AFr)