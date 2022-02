Man uit Knokke-Heist die 7.700 euro hielp versluizen voor phishingbende riskeert vijftien maanden cel

Een 41-jarige man uit Knokke-Heist riskeert in de Brugse rechtbank vijftien maanden celstraf voor zijn rol als money mule voor een phishingbende.

Op 30 april 2020 stapten drie slachtoffers van phishing naar de politie. De drie waren samen 7.700 euro kwijtgespeeld. Het geld bleek gestort op de rekening van A.J. (41) uit Knokke-Heist en werd nog diezelfde dag weer afgehaald in Antwerpen.

Zware schulden

Volgens de procureur kwam A.J. uit de lucht gevallen. “Hij beweerde dat zijn bankkaart gestolen werd, maar hij zou dit pas begin 2021 ontdekt hebben.”

Volgens het parket kampt de drugsverslaafde J. met zware schulden en stelde hij daarom zijn bankkaart en code ter beschikking van een phishingbende.

Bendevorming

De man liep in het verleden al verschillende veroordelingen op voor vernielingen, drugs, diefstallen en wapendracht. Sinds vorige zomer zit hij terug in de cel in het kader van een onderzoek naar bendevorming en diefstallen.

De verdediging drong aan op de vrijspraak. “Het was een bankkaart die hij niet meer gebruikte”, stelde zijn advocate.

“Daarom ontdekte hij de diefstal pas laat. De pincode was zijn geboortejaar. Dat viel gemakkelijk te achterhalen.” De uitspraak volgt op 10 maart. (AFr)