Man uit Ieper wil dat politie hem doodschiet: “Het was een kreet om hulp”

Een man uit Ieper die niet meer wist van welk hout pijlen maken, belde de politie en hoopte dat die hem zou neerschieten. Het zogenaamde ‘suicide by cop’ is een gekend fenomeen in de Verenigde Staten, maar bij ons is een gelukkig een weinig voorkomende vorm van zelfdoding. De Ieperling kan het gelukkig nog navertellen, maar hij moet zich wel voor de rechter verantwoorden.

De politie van de zone Arro Ieper kreeg op een bepaald moment een oproep van een man binnen die het blijkbaar niet meer zag zitten. De man leefde op dat moment in een tentje aan de NMBS-parking in Ieper. Toen de politie ter plaatse kwam, bedreigde hij de politiemensen met een mes. De man wou blijkbaar een zelfdoding uitvoeren door ‘suïcide by cop’. Daarbij is het de bedoeling dat het ‘slachtoffer’ een dodelijke reactie van de politie uitlokt. De man maakte echter weinig indruk. Hij had eerder al eens hetzelfde willen doen in zijn appartement in Blankenberge, toen met een luchtdrukpistool. Het parket vond het welletjes en bracht de man voor de rechter in Ieper.

Een jaar cel met probatievoorwaarden

“Het was niet mijn bedoeling om die politiemensen te verwonden, ik wou neergeschoten worden”, aldus de man op de rechtbank. De openbare aanklager noemde de beklaagde een grote sukkelaar, maar die het voor de politie gevaarlijk maakt. Tegen de Ieperling vorderde de procureur één jaar cel met probatievoorwaarden. Het feit dat alcohol een grote rol speelde in het leven van de man, doet alles uiteraard geen goed.

“Die man was getrouwd en had een zaak, maar in 2023 ondernam hij een zelfmoordpoging”, pleitte zijn raadsman. “Zijn huwelijk overleefde dat echter niet. “Hij verhuisde naar een flat in Blankenberge, maar leefde daarna in een tentje. Hij wist niet meer van welk hout pijlen maken.”

Op zoek naar hulp

Ondertussen zit de man in de gevangenis. “Daar heb ik tenminste een dak boven mijn hoofd”, aldus de man. Zijn advocaat ging op zoek naar hulp voor de man, maar er blijkt nergens plaats te zijn. Die man wil zich laten helpen, maar hij stuit op de beperkingen van het systeem.”

De rechter vroeg de man waarom hij het zo ver had laten komen. “Je moet niet al je problemen opkroppen. Heb je geen familie of vrienden waarbij je terecht kan? En waarom heb je de politie niet om hulp gevraagd? Ook je advocaat kan je helpen. Je hebt een blanco strafblad, het is jammer dat je het zo ver hebt laten komen.” Vonnis op 27 februari.