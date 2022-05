Man uit Ieper voor rechter nadat hij iemand slaag gaf

Het slachtoffer greep in toen de beklaagde, wellicht als grap, een soldatenhelm van een paspop nam die als verfraaiing staat opgesteld aan een café in Ieper.

Op 9 oktober vorig jaar kwam het ter hoogte van café Boerenhol in Ieper tot een schermutseling tussen J.C. uit Ieper en een passant. Die wou de cafébaas verwittigen omdat J.C. de helm had afgenomen van de pop die voor de zaak staat. Dat zinde J.C. niet en hij gaf de man enkele klappen.

Ook nadat het slachtoffer op de grond was gevallen, zou zijn belager nog hebben geslagen. Met hulp van een getuige kon de politie achterhalen wie de dader was. Hij werd even later aangetroffen in café De Zwarte Leeuw, niet ver van de plek van de feiten.

J.C. moet zich nu voor de rechter verantwoorden voor de slagen. Hij riskeert 6 maanden celstraf met voorwaarden en een geldboete. Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 1.000 euro. Op de rechtbank gaf J.C. toe wellicht in de fout te zijn gegaan, maar hij kon zich van heel het voorval niet zoveel meer herinneren. “Ik weet dat er iets is gebeurd, maar na ondervraging bracht de politie mij terug naar De Zwarte Leeuw, dus zo erg kon het toch niet zijn geweest?”, merkte J.C. op. De rechter zag dat anders en toonde de beklaagde foto’s met daarop

De man voegde daar nog aan toe zichzelf niet meer te zijn als hij te veel drinkt. “Momenteel drink ik niet meer en ik ga akkoord met voorwaarden. Ik wil hier niet opnieuw staan.”

Vonnis op 20 juni. (CM)