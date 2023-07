Man uit Ieper krijgt voor de vierde keer straf met uitstel, ook al mislukte het de eerste drie keer

Een 23-jarige man uit Ieper is in beroep veroordeeld tot achttien maanden met uitstel voor slagen en vernielingen. Hij werd in het verleden al drie keer veroordeeld tot straffen met uitstel, maar die werden steeds herroepen. Van het hof kreeg hij een vierde en allerlaatste kans.

Op 18 juni 2021 kreeg T.M. (23) het in Poperinge aan de stok met overbuur L. en zij gaf hem een trap, waarop hij reageerde. Vervolgens liep het helemaal uit de hand. T.M. vernielde een appartementsdeur en bracht schade toe binnen in het appartement. Hij kreeg veertien maanden effectief, maar ging in beroep. Zijn advocaat betwistte de vernielingen. “Volgens camerabeelden zou dat in 28 seconden moeten gebeurd zijn, dat is onmogelijk.”

“Perfect mogelijk”

De slagen zelf betwistte hij niet, en vroeg een straf met uitstel onder voorwaarden. “Hij werkt nu, heeft een nieuwe vriendin en volgt een cursus agressiebeheersing. We vragen een allerlaatste kans!” Maar voor de procureur-generaal was de maat vol. “Hij is ondanks zijn nog jonge leeftijd al drie keer veroordeeld tot straffen met uitstel onder voorwaarden, en drie keer is dat herroepen omdat hij zijn voorwaarden schond. Bovendien lijken me die vernielingen prefect mogelijk: deur instampen, dingen op de grond gooien en dan weg. Kan allemaal in minder dan 20 seconden.”

Allerlaatste kans

T.M. zelf zegt dat hij nu tot volle wasdom is gekomen. “Ik heb ook een vriendin die verstandiger is, ben weg uit Poperinge en ik zorg voor mijn zoontje.” Het hof achtte, naast de slagen, ook de vernielingen in het appartement bewezen. T.M. kreeg wel nog een allerlaatste kans in de vorm van een celstraf van achttien maanden. Maar de straf werd met uitstel uitgesproken gekoppeld aan het naleven van voorwaarden. Zo moet hij zich onthouden van drugs en alcoholmisbruik. (OSM)