Man uit Houthulst krijgt één jaar cel nadat hij woning binnendringt om gestolen drugs terug te krijgen

Hij hoopte op nog eens een werkstraf, maar de rechter in Ieper veroordeelde A.C. uit Houthulst tot één jaar effectieve celstraf na een schermutseling met iemand die hem drugs afhandig had gemaakt.

Een man met 22 veroordelingen op de teller verscheen opnieuw voor de rechter in Ieper voor een inbraak, een diefstal en weerspannigheid. A.C. kreeg op een bepaald moment het bezoek van een druggebruiker die wanhopig op zoek was naar verdovende middelen. Samen reden ze naar Roeselare om spul te kopen. Bij hun terugkomst bleek de bezoeker de door A.C. gescoorde drugs mee te hebben genomen naar huis.

Schermutseling

A.C. fietste naar de man zijn woning, maar die deed niet onmiddellijk open. Daarop gooide de beklaagde een steen door het ruitje van de voordeur en raakte op die manier binnen. Er volgde een schermutseling met de bewoner en A.C. nam een portefeuille mee. De politie kon de dader oppakken en nam hem mee naar het commissariaat. Daar veroorzaakte A.C. opnieuw amok. Het horloge van een politieman raakte stuk toen A.C. werd vastgegrepen om hem onder bedwang te houden.

“Die man voorwaarden opleggen, lijkt ons zinloos. Hij toont zich toch niet bereid die op te volgen. Zo ontweek hij tijdens zijn ondervraging vragen over zijn druggebruik”, merkte de procureur op tijdens de pleidooien.

“Mijn cliënt kent inderdaad een leven van vallen en opstaan”, aldus meester Rik Ascrawat, die het opnam voor de beklaagde. “We ontkennen de feiten niet. Die portefeuille nam hij inderdaad mee, maar daar bleek geen geld in te zitten en hij bracht die dan ook terug.” Meester Ascrawat merkte op dat een schadevergoeding van 1.500 euro zoals gevraagd door de politieagent wel aan de heel hoge kant is. “Er raakte toch niemand gewond?”

Eén jaar cel

De rechter vroeg zich luidop af of het een werkstraf wel zin had. “U werd in het verleden al tot zes keer een werkstaf opgelegd en u staat hier nu nog maar eens? U kreeg ook al straf met voorwaarden en ook die leefde u niet na. U zal vooral de hand in eigen boezem moeten steken.”

De rechtbank zag zich dan ook genoodzaakt om A.C. een celstraf van een jaar op te leggen. De schadevergoeding die hij moet betalen bedraagt 448 euro.