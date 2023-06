Man uit Houthulst betrapt onder invloed van cocaïne op weg naar apotheek voor… antabuse

Een 31-jarige man uit Houthulst moet van de politierechter in Veurne een verkeerscursus volgen nadat hij onder invloed van cocaïne betrapt was achter het stuur. Dat gebeurde op een bijzondere manier: de man was immers onderweg naar de apotheek om een medicijn te halen… tegen zijn alcoholverslaving.

De feiten gebeurden vorig jaar op 10 oktober in de Woumenweg in Diksmuide. De 31-jarige man uit Houthulst veroorzaakte met zijn bestelwagen een ongeval.

Antabuse

“Hij verloor de controle over het stuur en reed op de middengeleider”, sprak de procureur. “Daarbij botste hij ook nog eens op een paal met schade aan zijn voertuig tot gevolg. Bij aankomst van de politie bleek hij onder invloed te zijn van cocaïne. Het bleek zelfs dat hij onderweg was naar de apotheek om antabuse te halen, om zijn alcoholprobleem tegen te gaan. Genoeg problemen om aan te werken dus, en ik wil dat hij daaraan begint.”

Dat besefte ook de man zelf die aangaf sinds de feiten niet meer gebruikt te hebben. “Het leidde tot een crisis in zijn relatie maar ze zijn er beiden uit geraakt”, sprak advocaat Thomas Bailleul.

Inmiddels clean

“Hij laat zich nu wekelijks testen. En nu kunnen we aan de hand van verschillende testen aantonen dat hij drugs- en alcoholvrij is. We vragen dus om zijn rijbewijs niet af te nemen.”

Omdat de man bewees dat hij intussen clean is kreeg hij geen rijverbod maar moet hij wel nog een verkeerscursus volgen. (JH)