Man uit Gistel krijgt voorwaardelijke celstraf voor belaging, bedreiging en slagen aan ex

Een 29-jarige man uit Gistel heeft voor de Brugse rechtbank twintig maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor belaging, bedreigingen en partnergeweld.

Op 5 december 2019 stapte het slachtoffer met haar vader naar de politie. Ze vertelde hoe ze na zes maanden een punt had gezet achter haar relatie met D.G. De Gistelnaar kon dit niet verkroppen en was haar beginnen belagen en bedreigen via dagelijks e-mails. “Je zal binnenkort voorgoed aan mij denken”, klonk het onder meer.

Ziekelijk jaloers

De vrouw verklaarde ook dat G. haar tijdens hun relatie een paar keer fysiek had aangevallen. Hij zou ziekelijk jaloers zijn en kon naar eigen zeggen niet verdragen dat er te veel “makakken rond haar gat draaiden” op het werk. Daarom zocht hij haar geregeld op, zowel thuis als op het werk. Hij bekende dat hij de vrouw een paar keer op de grond smeet en ook eens bij de keel had gegrepen.

D.G. werd na drie dagen cel voorwaardelijk gelost en liet zijn ex sindsdien met rust. De rechtbank hield voorts ook rekening met het feit dat de feiten al van ruim drie jaar geleden dateren. Dat hij in 2019 al eens twee jaar cel kreeg voor diefstallen pleitte dan weer in zijn nadeel. (AFr)