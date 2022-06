Man uit Elsene die op de dool raakte door Spaanse moordzaak krijgt 37 maanden cel voor reeks inbraken

Een 33-jarige man uit Elsene heeft voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf gekregen voor tientallen inbraken in ondergrondse parkeergarages in Blankenberge en De Panne.

Het gerecht kreeg Ludovic C. in het vizier toen hij op 19 december vorig jaar door een bewakingscamera werd gefilmd tijdens een inbraak in tearoom Dame Blanche in Blankenberge. Op basis van zijn kledij kon de dertiger gelinkt worden aan liefst 22 inbraken, 21 pogingen daartoe en een diefstal in de loop van december in Blankenberge en De Panne.

Hij viseerde vooral ondergrondse parkeergarages van appartementsgebouwen en ging aan de haal met onder meer drank en elektrische steps.

Bekend

Op 1 januari kon C. uiteindelijk in Blankenberge in de boeien worden geslagen door een alerte politiepatrouille. Hij bekende alle feiten. Volgens de procureur werd hij al drie keer veroordeeld voor diefstal. Toch drong de verdediging aan op mildheid. “Kort voor de feiten kwam hij vrij uit de gevangenis”, luidde het in de rechtbank. “Hij had niets meer en werd volledig aan zijn lot overgelaten.”

De beklaagde raakte destijds op de dool nadat hij vier jaar ten onrechte in de gevangenis had gezeten als verdachte van een moord in Spanje. In 2007 bracht zijn vader in Torrevieja een Brusselse vrouw om het leven met een koevoet. Hij probeerde die moord in de schoenen van zijn zoon te schuiven.

(AFr)