Man uit Diksmuide voor 48.000 euro opgelicht bij aankoop van oldtimer in Cyprus, verkoopster krijgt 18 maanden cel

Een Cypriotische vrouw is door de Veurnse strafrechter veroordeeld tot 18 maanden celstraf en 800 euro boete wegens de oplichting van een man uit Diksmuide. De man kocht een oldtimer aan, maar die werd nooit afgeleverd. De vrouw is ook veroordeeld tot het betalen van 48.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer.

De Diksmuideling zag de oldtimer te koop aangeboden staan op een website uit Cyprus. “De website zag er professioneel uit en de man kwam tot een akkoord met de verkoper. Hij maakte het bedrag van 48.000 euro over, maar de wagen werd nooit geleverd”, aldus de procureur op het proces. De man zakte zelf nog naar Cyprus af, richting het bijvermelde adres op de website. Maar op die locatie bevond zich helemaal geen bedrijf.

“Na een klacht met burgerlijke partijstelling werd de zaak onderzocht. De speurders slaagden erin een vrouw die achter de website zat, te identificeren. Het identiteitsbewijs van ene Fabiola G. was ingescand om de website aan te kunnen maken. Ze zal niet de enige persoon achter deze oplichting zitten, maar ze is echter als enige geïdentificeerd”, aldus de procureur, die 18 maanden cel eiste. De advocaat van het slachtoffer kwam de 48.000 euro terugeisen.

Verstek

Dinsdag werd het vonnis uitgesproken. De rechtbank willigde de eisen van het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partij in. Het werd 18 maanden cel en 800 euro boete als straf, alsook 48.000 euro schadevergoeding en 1.300 euro rechtsplegingsvergoeding voor het slachtoffer. De Cypriotische vrouw liet verstek. Of het vonnis echter zal uitgevoerd worden vanuit Cyprus en het slachtoffer daadwerkelijk uitbetaald, is echter onzeker.

(BB)