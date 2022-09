Man uit Deerlijk riskeert celstraf nadat hij computer van verzekeringskantoor hackte

Een man uit Deerlijk riskeert in de strafrechtbank van Veurne 12 maanden celstraf met uitstel wegens de hacking van een computer van een verzekeringskantoor uit Kortrijk. Alles vloeide voort uit een fout gelopen zakendeal waarbij de man zijn eigen verzekeringsportefeuille overliet maar daarna de gegevens terug wilde.

De fout gelopen zakendeal kende een aanloop in 2017 toen beklaagde V.D. uit Deerlijk zijn pensioensleeftijd voelde naderen en een overnemer zocht voor zijn verzekeringsportefeuille. Die vond hij bij D.V. uit Kortrijk, die al een zakenkantoor leidde.

Er werd een overeenkomst gesloten ten bedrage van 1,2 miljoen euro maar de afhandeling sleepte lang aan. “Er was afgesproken dat V.D. de portefeuille nog mee zou leiden maar die deed dat niet”, sprak de advocaat van D.V. “Integendeel, ze ging er enkel op achteruit. De samenwerking vertroebelde en op 31 december 2019 werd V.D. ontslagen. Daarna werd opgemerkt hoe hij op de computer van D.V. een bestand ‘log me in’ had geïnstalleerd zodat hij het scherm kon overnemen en screenshots kon maken van de transacties.”

Geen sprake van hacking

De man vraagt 850 euro morele schadevergoeding. Het parket dagvaardde V.D. voor externe hacking en vroeg 12 maanden cel met uitstel.” V.D. vraagt echter de vrijspraak.

“De betaling van de zakendeal bleef aanslepen en daardoor bleef V.D. de facto eigenaar van zijn verzekeringsportefeuille. Hij verkreeg echter, ondanks meermaals vragen, geen inzage meer. Ook niet in zijn eigen boekhouding, die hij nodig had. Hij heeft hem er zelfs voor gedagvaard. Het klopt wel dat hij nadien door dat ‘log me in’-bestand inzage kreeg in de computer maar dat was enkel om enkel aan zijn gegevens te raken. Dat bestand stond trouwens al jaren op de computer. Er is geen sprake van hacking.” Vonnis op 18 oktober.

