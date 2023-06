Man uit De Panne kopieert gegevens van Visakaart van collega en boekt er tickets mee naar Turkije

Een 27-jarige man uit De Panne riskeert een celstraf omdat hij de gegevens van een Visakaart van zijn collega’s kopieerde en er daarna mee vliegtickets naar Turkije kocht. Hij liet verstek gaan op zijn proces.

Midden vorig jaar was de 27-jarige T.T. aan de slag in een vakantiecentrum in De Panne. Daar leerde hij ook zijn collega A. kennen. “Die vroeg aan T.T. om tijdens zijn pauze even over zijn spullen en portefeuille te waken”, zegt de procureur.

Eerder al gelijkaardige feiten

“Terwijl hij weg was vond T.T. er niet beter op dan de portefeuille te openen en foto’s te nemen van de Visakaart van de man. Daarmee boekte hij dan meteen vliegtickets bij Turkish Airlines voor een reis heen en terug van Brussel naar Istanboel. Dat ter waarde van 379 euro. Het ging om tickets voor hij en zijn vrouw. Hij bestelde er meteen ook 52 euro aan extra’s bij, vermoedelijk maaltijden voor in het vliegtuig. Na onderzoek bij Wordline kreeg het slachtoffer uiteindelijk zijn geld terug en kwam T.T. in het vizier. Hij bekende de reis te hebben geboekt, maar zegt dat hij alleen ging en zijn vrouw niet mee was. Ik vraag voor deze vorm van informaticafraude zes maanden cel en 1.200 euro boete. De man pleegde ook al eens gelijkaardige feiten in 2020.”

T.T. daagde niet op voor zijn proces. Vonnis op 30 juni. (JH)