Man uit Damme krijgt twaalf maanden cel voor uitwisselen kinderporno op Facebook

Een 72-jarige man uit Damme is in beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel voor de uitwisseling van kinderporno via Facebook. In eerste aanleg werd hij nog vrijgesproken.

Volgens een gespecialiseerde Amerikaanse dienst wisselde Dammenaar M.N. (72) in de zomer van 2019 vanaf zijn computer negen foto’s en twee filmpjes van kinderpornografische aard uit via Facebook Messenger. Op 24 november vorig jaar viel het gerecht bij hem binnen en onderzoek van zijn gsm wees uit dat hij lid was van diverse groepen waarin kinderporno werd uitgewisseld. Maar hijzelf pleit onschuldig. “Die account is aangemaakt door de neef van zijn echtgenoot. Mijn cliënt zocht foto’s van mooie mannen op het internet, maar is zo in een moeras terecht gekomen”, pleitte zijn advocate.

Naïef

“Mijn cliënt heeft nog maar sinds 2018 een smartphone”, pleitte zijn advocate. “Zijn zoektocht naar mooie mannen evolueerde naar het raadplegen van porno. Hij was heel naïef en aanvaardde alle vriendschapsverzoeken en uitnodigingen voor groepen. Na verloop van tijd was hij lid van 500 à 1.000 groepen. Maar het was niet de man die wetens en willens op zoek ging naar kinderporno.”

Ook de rechter in Brugge oordeelde dat de man onvoldoende kennis had van sociale media en oordeelde dan ook dat het moreel element om de kinderporno te verspreiden ontbrak. Maar volgens het openbaar ministerie in beroep kende de man wel voldoende van internet en sociale media en vorderde in beroep twee jaar met uitstel onder voorwaarden. Het hof in Gent oordeelde uiteindelijk dat de man wel schuldig is, maar veroordeelde hem wel tot slechts twaalf maanden cel met uitstel en een effectieve geldboete van 4.000 euro. (OSM)