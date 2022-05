Man uit Dadizele (21) die mama uit Kortrijk vroeg om haar dochterje (4) te ‘verhuren’ voor seks alweer op vrije voeten

De man die Febe Vandewalle benaderde met de vraag of hij seks mocht hebben met haar 4-jarig, werd vrijdag in de boeien geslagen. De opluchting voor de mama van twee was echter van korte duur. Op vraag van de onderzoeksrechter werd de kerel opnieuw, onder voorwaarden, vrijgelaten.

Febe trok vrijdag met haar verhaal richting politie. Via Snapchat had een man haar gecontacteerd met de vraag of hij haar dochter niet mocht huren voor sex. De ordediensten tilden zwaar aan de feiten, de gruwel van zowat iedere ouder en slaagden er al snel in de man te identificeren.

Het ging om een 21-jarige man uit Dadizele, die dezelfde dag nog werd opgepakt. Na een doorgedreven verhoor werd de kerel voor de onderzoeksrechter gebracht, waarop het parket zijn aanhouding vroeg.

Voorwaarden

De onderzoeksrechter volgde echter die vraag niet en liet de man opnieuw vrij, met een resem aan voorwaarden. Zo mag hij onder andere geen contact meer zoeken met Febe noch met haar dochter.

De jonge mama reageert aangeslagen op het nieuws. “Toen ik het telefoontje kreeg, wist ik niet wat ik hoorde”, zuchte ze. “Ik heb er alles aan gedaan om zoveel mogelijk bewijzen aan de politie te geven, zodat die man zijn perverse fantasieën niet in werkelijk om kon zetten.”

Onbegrijpelijk

“Ik was blij te horen dat ze hem zo snel bij de lurven hadden, een gevaar minder in de straten dacht ik. Dan krijg je te horen dat hij opnieuw op vrije voeten is? Onbegrijpelijk! Blijkbaar zit men te wachten op een drama alvorens in actie te komen.”