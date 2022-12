Man uit Bredene neemt zeventienjarige Chirojongen met loodjesgeweer onder vuur tijdens Halloweentocht

Een 28-jarige Bredenaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank acht maanden effectieve celstraf voor enkele feiten van geweld. Hij vuurde onder meer met een luchtdrukgeweer op een tiener omdat die “te lawaaierig” was.

Op 30 oktober vorig jaar organiseerde de Chiro van Oudenburg een Halloweentocht. Tijdens het evenement werd een van de deelnemers, een zeventienjarige jongen, geraakt door een loodje uit een luchtdrukgeweer. Het projectiel doorboorde zijn sleutelbeen en moest operatief verwijderd worden.

Op basis van de kogelbaan kwam de politie bij de toenmalige woning A.V. uit. De man beweerde dat hij die avond bij zijn zus was en die bevestigde zijn alibi. Maar na een anonieme melding op 31 maart 2022 viel de politie alsnog binnen in de woning. Op de zolder boven de garage troffen de speurders een luchtdrukgeweer aan waarvan het kaliber overeenstemde met het kogeltje. De twintiger gaf tijdens zijn verhoor de feiten toe en stelde dat hij gefrustreerd was omdat hij door een operatie al een maand amper kon bewegen. “Het lawaai op straat enerveerde mij en daarom heb ik geschoten”, verklaarde hij.

Andere feiten

A.V. moest zich nog voor twee andere feiten verantwoorden. Op 23 februari 2020 duwde hij op een feestje in Oudenburg een man met zijn hoofd tegen de muur. Hij gaf hem ook enkele klappen. Een meisje dat tussenbeide kwam moest het ook ontgelden. De beklaagde volgde eerder al een bemiddelingstraject na feiten van agressie. Hij stuurde donderdag zijn kat naar het proces. (AFr)