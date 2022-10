Man uit Avelgem riskeert jaar cel voor ernstig partnergeweld onder elektronisch toezicht

Onder elektronisch toezicht na een eerdere veroordeling, maar dat weerhield een 29-jarige man uit Avelgem er niet van tot twee keer toe zijn partner ernstig toe te takelen. “Ik schaam me heel erg”, klonk het berouwvol voor de rechtbank in Kortrijk. Het koppel is nog altijd samen. “Het gaat nu heel goed.”

Op 19 december 2021 belde R.D. zelf naar de dienst elektronisch toezicht. Hij vertelde dat hij zijn vriendin had geslagen en “dat hij haar zou vermoorden als hij naar huis moest terugkeren” en “haar woning in brand zou steken”. Hij bleek haar naar de keel te hebben gegrepen en met een broeksriem te hebben geslagen. Het slachtoffer wenste evenwel geen klacht in te dienen.

Enkele maanden later, op 14 mei 2022, herhaalde het scenario van de wurgpoging en doodsbedreigingen zich opnieuw na cafébezoek. D. bleek ook onder invloed van drugs. De openbare aanklager eiste een celstraf van 1 jaar. “Een klassiek geval van aantrekken en afstoten”, vond zijn advocate. “Achteraf heeft hij altijd veel spijt.” Naar eigen zeggen is hij nu van de drugs af maar dat zal hij tegen 28 november nog zwart op wit aan de rechter moeten bewijzen. “We zijn al 3 jaar samen, ik ken haar al 20 jaar. Ik schaam me heel erg”, aldus R.D. (LSi)