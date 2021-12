Man uit Alveringem vraagt vrijspraak voor verkoop van meststof voor cannabiskweek

Een man uit Alveringem vraagt in beroep de vrijspraak omdat hij meststoffen heeft verkocht voor de kweek van cannabis.

Tussen januari 2018 en januari 2020 was J.O. de tussenpersoon die in Veurne meststoffen aankocht en verder doorverkocht aan een koppel voor de kweek van cannabis. Hij kreeg een boete van 4.000 euro. Zijn advocaat meent in beroep dat hij niet wist dat de meststoffen voor de kweek van cannabisplanten diende.

Maar de procureur-generaal lacht dat argument weg. “Ik heb geen tussenpersoon nodig om mest te kopen voor mijn geraniums.” Hij vorderde een boete van 8.000 euro, maar wel met een groot deel met uitstel. UItsrpaak op 5 januari.

