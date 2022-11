Man sterft aan overdosis tijdens seksfeestje in Oostende: aanwezigen riskeren tot twee jaar cel voor schuldig verzuim

Het openbaar ministerie heeft tot dertig maanden gevangenisstraf gevorderd voor een fatale overdosis GBL. Een Amerikaanse man stierf toen hij op een seksfeestje in Oostende per ongeluk te veel GBL dronk. Zijn eigen echtgenoot en drie andere mannen moesten zich maandagochtend voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden.

In mei 2020 stierf een Amerikaan aan een overdosis GBL tijdens een seksfeestje in Oostende. Omdat zijn partner en de twee andere aanwezige mannen vier uur wachtten om de hulpdiensten te bellen riskeren ze nu een veroordeling voor schuldig verzuim. “Niemand zag de ernst van de situatie in”.

In de nacht van 29 op 30 mei 2020 trokken het slachtoffer en zijn partner R.L. (53) vanuit Leuven naar het toenmalige appartement van D.R. (59) in Oostende. Ook J.D. (47), de ex-partner van D.R., was er aanwezig. De vier mannen hielden een seksfeestje en gebruikten diverse soorten drugs zoals xtc, poppers en Kamagra (soort namaak-Viagra, red.). Ze gebruikten ook GBL, een industrieel reinigingsmiddel dat bij inname in de lever wordt omgezet in GHB of vloeibare xtc. Tot twee keer toe mengden ze anderhalve milliliter van het goedje onder hun cola.

Grote dorst

Na het feestje ging het gezelschap slapen, maar toen het slachtoffer omstreeks vier uur met grote dorst wakker werd liep het fout. In de keuken nam hij een grote slok van een fles Fever-Tree tonic, waarin de GBL werd bewaard. De Amerikaan probeerde het product nog verloor het bewustzijn waarna de andere aanwezigen op het internet naar oplossingen zochten. Ze belden ook naar een bevriend verpleger om raad te vragen. “Uiteindelijk verwittigden ze pas vier uur na de fatale slok de hulpdiensten,” stelde de procureur. “Nochtans kenden ze de risico’s van GBL heel goed.”

D.R., die tegenwoordig in Bonheiden woont, en J.D. kijken aan tegen twee jaar cel voor schuldig verzuim en het afleveren van de GBL. De partner van het slachtoffer riskeert een jaar celstraf met uitstel. R.L. vroeg net als de twee anderen de vrijspraak voor het verzuim. “De beschuldiging dat ik mijn echtgenoot hulp zou geweigerd hebben is voor mijn ondraaglijk”, snikte hij. “I’ll be okay, just keep an eye on me waren zijn laatste woorden. We waren al samen sinds 1993. Hij was de liefde van mijn leven. Ik zou hem nooit hulp ontzegd hebben.”

Roes

Volgens Alexander Verstraete, de advocaat van J.D., had de verpleger aan de telefoon niet expliciet gezegd dat ze de hulpdiensten moesten bellen. “Anders zou mijn cliënt dat advies zeker niet in de wind hebben geslagen”, pleitte hij. “Ze dachten dat het slachtoffer in een roes verkeerde waaruit hij wel zou ontwaken. Ze zijn geen minuut van zijn zijde geweken.” Kristof De Baecke, de advocaat van de partner van het slachtoffer, benadrukte dat zijn cliënt alles deed om het slachtoffer te helpen. “Hij heeft hem in zijn armen genomen en zijn toestand continu gemonitord”, stelde hij. “Niemand zag de ernst van de situatie in”, aldus Fabienne De Smet, de advocate van D.R.

Volgens het parket werd de GBL bijna drie jaar voor de feiten aangekocht bij Tieltenaar K.D. (49). Tijdens een huiszoeking in zijn woning werden diverse soorten drugs aangetroffen, waaronder GBL. Hij riskeert 30 maanden cel maar ontkent zijn betrokkenheid met klem. “Hij leverde soms verdovende middelen voor seksfeestjes maar met die overdosis heeft hij niets te maken”, pleitte advocaat Rik Demeyer. “De piste van andere mogelijke leveranciers werd ook niet onderzocht.” De rechtbank doet uitspraak op 9 januari. (AFr)