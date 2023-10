Man steelt auto “omdat het regende” en eindigt ermee in de gracht: twaalf maanden cel

Een 45-jarige man uit Hooglede heeft twaalf maanden cel gekregen omdat hij twee fietsen stal en daarna een auto op de parking van het station in Diksmuide. Hij kon betrapt worden nadat hij met die auto twee aanrijdingen veroorzaakte en in de gracht belandde. De man vond de autodiefstal zelf niet zo ernstig. “Het regende toen ik aan het station buiten kwam, en die auto bleek niet op slot. Ik vond de sleutel en reed er gewoon mee weg.”

Een vrouw die op 12 juni na een reis van enkele dagen terugkwam aan het station van Diksmuide vond haar wagen niet meer terug op de parking. Ze deed aangifte bij de politie die de auto via de ANPR-camera’s op het spoor kwam.

Tijdens die zoekactie, waarbij de wagen geseind was, kwam een melding binnen van politiezone RIHO in verband met een verkeersongeval in Hooglede. De wagen was betrokken was geraakt bij een dubbele aanrijding en bij het ongeval in de gracht was terecht gekomen. De politie kon achterhalen dat de 45-jarige man met de auto had gereden, maar die bleek opnieuw spoorloos te zijn. Uiteindelijk kon hij de dag nadien aangetroffen worden op een gestolen knalgele fiets in Kortemark. Bij het verdere onderzoek bleek de man dan ook nog eens in het bezit te zijn van een tweede gestolen fiets. Hij kreeg voor alle feiten samen een celstraf van twaalf maanden met uitstel onder voorwaarden.

“Het regende”

De 45-jarige man was zich van weinig kwaad bewust wat de diefstallen betreft. “Wat de auto betreft: ja, dat was een stommiteit. Maar ik was aan het station van Diksmuide en het regende. Jammer, ik wou schuilen. Die auto kon ik gewoon openen en eenmaal binnen zag ik de sleutel zitten. Dus reed ik ermee weg. Dat was het.”

Omdat de man bovendien geen rijbewijs had, en dus ook verschillende verkeersinbreuken beging, wacht hem nog een staartje bij de politierechter. (JH)