Man stapt naar rechter voor DNA-test van Torhoutse gynaecoloog: “Niet uit op erfenis, maar wil weten waar ik vandaan kom”

Een 37-jarige man uit West-Vlaanderen stapt naar de rechtbank om een DNA-test te eisen van de Torhoutse gynaecoloog die met zijn eigen zaad kunstmatige inseminaties uitvoerde in de jaren 1980. “Ik ben niet uit op een erfenis, maar heb het recht om te weten waar ik vandaan kom”, zegt de man.

De bal ging aan het rollen nadat het VRT-programma Terzake uitpakte met een reportage over de intussen gepensioneerde gynaecoloog Geert V. Hij zou zijn patiënten inseminatie beloofd hebben met sperma van donoren, maar gebruikte in werkelijkheid zijn eigen zaad.

Een man, die tot de vaststelling kwam dat hij mogelijk een biologisch kind van de behandelende gynaecoloog is, eist nu via de rechtbank een DNA-test van de arts. “Ik wil weten waar ik echt vandaan kom”, zegt hij. “Dit gaat over mij en mijn afkomst. Een vraag die tot op heden niet beantwoord werd. Vandaar dat ik deze burgerlijke procedure start. Ik heb het recht om dit te weten.”

Niet uit op erfenis

De man benadrukt dat hij niet uit is op een eventuele erfenis. “Het gaat alleen om de vaststelling van mijn afkomst.”

Volgens de raadsman van de West-Vlaming kan de gynaecoloog geen beroep doen op anonimiteit omdat de arts niet als donor kan worden beschouwd. “Ten eerste was er in die tijd dat mijn cliënt verwerkt werd, geen wettelijk verankerde anonimiteit ten aanzien van donoren”, zegt advocaat Joris Beernaert. “Anonimiteit van spermadonoren berust ook op wederkerigheid. Een donor hoort niet te weten bij welke wensouders zijn sperma is gebruikt.”

De man wil door middel van dwangsom de arts dwingen tot een DNA-test. De advocaat verwijst daarbij naar de zaak van Delphine Boël tegen koning Albert II, toen dit ook is gebeurd.