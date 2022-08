Man staat terecht voor moordpoging op ex-partner en haar nieuwe vriend

Een 46-jarige Oostendenaar moet zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor poging tot moord op zijn ex-vriendin en haar nieuwe partner. Die man werd in mei 2021 in de schouder geschoten. De behandeling van de zaak werd op vraag van de verdediging uitgesteld naar 28 november.

Lucien A. drong in de nacht van 16 op 17 mei 2021 de woning van de slachtoffers in de Prinses Elisabethlaan in Bredene binnen. De beklaagde had verschillende wapens op zak om zijn ex en haar nieuwe partner een lesje te leren. Ter plaatse vuurde hij effectief op de nieuwe vriend van zijn ex-partner. Het slachtoffer werd geraakt in de schouder, maar verkeerde niet in levensgevaar. Zijn ex-vriendin kreeg tijdens het incident rake klappen, onder andere met een hamer.

Gewapende overvallen

Na de feiten sloeg de verdachte op de vlucht. A. was vier dagen voortvluchtig toen de speurders hem op vrijdag 21 mei in de vooravond uiteindelijk konden inrekenen. Hij bevond zich in de buurt van de woning van een vriendin in Gistel. Sindsdien zit hij in voorhechtenis. De beklaagde is absoluut geen onbekende voor het gerecht. Lucien A. zat eerder al jarenlang in de cel voor een reeks gewapende overvallen die hij onder meer samen met zijn broer pleegde. Die broer werd in 2010 veroordeeld tot 20 jaar opsluiting voor doodslag.

Uitstel gevraagd

Het dossier werd begin juli door de raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen. De Oostendenaar moet zich niet enkel verantwoorden voor dubbele moordpoging, maar ook voor diefstal met braak, poging diefstal met braak, onrechtmatig binnendringen van een bewoond pand, verboden wapendracht en drugsbezit. De zaak kon maandagochtend in principe al gepleit worden, maar de verdediging vroeg om een uitstel. Meester Brecht Horsten en meester Johan Platteau willen eerst hun standpunten op papier zetten.