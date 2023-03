Man staat terecht voor maandenlange belaging ex na relatiebreuk

Van lek gestoken autobanden over anonieme telefoontjes tot kogelinslagen in de ruit. Het einde van de relatie van een koppel in de zomer van 2021 betekende de start van een waterval aan klachten van de vrouw uit Harelbeke tegen haar ex (46) uit Oostrozebeke. Op het proces in Kortrijk ontkende hij bijna alles. “Dat gat dat ik in de muur sloeg, beken ik maar herstelde ik zelf”, klonk het.

In augustus 2021 liep de relatie tussen David T. (46) en zijn vriendin uit Harelbeke stuk. Meteen goed voor de eerste klacht, toen de man na een telefonische ruzie plots in het midden van de nacht naast haar bed opdook. Hij huurde een bureauruimte op de benedenverdieping van de woning van de vrouw maar drong in haar privé binnen, sloeg met een vuist op haar kaak en greep haar bij de keel. Toch vertrok het koppel wat later nog op een geplande reis naar Kenia. Het stond in de sterren geschreven maar ook daar liep het fout en bleek een ruzie de voedingsbodem voor de diefstal van een laptop, een maand later haar handtas met haar dagboek,…

Raam beschoten

Op 3 november volgde een scheldtirade van 17 minuten en sloeg T. een gat in de muur die zich naast het hoofd van de vrouw bevond. Meteen het definitieve einde van de relatie. “Maar de belaging hield niet op”, aldus de advocate van de vrouw. “Hij postte online berichten om haar zaak in een negatief daglicht te stellen, stak tot vijf keer toe haar banden lek, schoot twee keer met een loodjesgeweer op haar raam, belde met een anoniem nummer midden in de nacht op,…”

Lastercampagne

De openbare aanklager pikte haar wagonnetje aan en vorderde een celstraf van 10 maanden. “Allemaal op basis van vermoedens en eenzijdige verklaringen”, vond de advocate van T. “Het was een turbulente breuk maar hij is het slachtoffer van een lastercampagne. Hij heeft een nieuwe relatie dus geen reden om haar te blijven lastig vallen. Dat hij een gat in de muur sloeg tijdens een ruzie geeft hij toe. Omdat hij kwaad was. Maar hij herstelde het zelf.” Vonnis op 26 april. (LSi)