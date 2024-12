Man staat terecht voor brandstichting aan woning belager zus: “Alcohol was de trigger”

De rechter in Ieper gaf een man uit Poperinge, die terechtstaat voor ernstige feiten, een fikse bolwassing. De beklaagde moet zich verantwoorden voor brandstichting bij nacht aan de woning van de belager van zijn zus. Hij riskeert vier maanden cel, maar moet vooral iets doen aan zijn alcoholprobleem.

Om aan het geweld van een dolgedraaide kennis te ontsnappen, sprong op een zaterdagavond in december 2022 in de Ieperstraat in Poperinge een vrouw uit het raam van haar appartement. De belager stond plots aan haar deur en verplichte de bewoonster om frieten te halen. Toen ze terugkwam, sloeg de man de inboedel kort en klein en deelde hij rake klappen uit aan de bewoonster. Die zag geen andere uitweg meer dan springen, acht meter de diepte in. Het slachtoffer liep daarbij zware nek- en rugletsels op. De geweldenaar verscheen voor de onderzoeksrechter en werd onder voorwaarden vrijgelaten.

Bolwassing

C.D.S., de broer van het slachtoffer, wou zijn zus wreken en nam daarbij het recht in eigen handen. Nadat C. eerst een fles tegen het raam van de woning van de geweldenaar gooide, stak hij er ’s nachts ook papier in brand. Gelukkig doofden de vlammen vanzelf. De dader moest zich wel verantwoorden voor ‘opzettelijke brandstichting bij nacht van roerende goederen’. De man, die geen blanco strafblad heeft, riskeert vier maanden cel. “Dit had veel erger kunnen aflopen”, kreeg de beklaagde van de rechter te horen.

C. gaf de feiten toe, maar dat hij handelde onder invloed van drank. “Alcohol was de trigger, ik heb daar een probleem mee”, klonk het. “Dan moet je stoppen met drinken, zo simpel is het”, reageerde de rechter. “Ik kan begrijpen dat je problemen hebt met bepaalde mensen, maar je mag het recht niet in eigen handen nemen.” C. blijkt niet vrij van zonden te zijn. De man werd al zestien keer veroordeeld voor verschillende feiten. Vonnis op 20 januari.