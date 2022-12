Man spuwt in volle coronatijd in gezicht OCMW-medewerkster in Oostende tijdens discussie over zijn leefloon

Een 26-jarige Eritreeër heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor een spuwincident in volle coronatijd.

Op 17 november vorig jaar ging Aleksander S. met zijn maatschappelijk assistente bij het OCMW van Oostende in discussie over zijn leefloon. De twintiger ging niet akkoord met de hoeveelheid geld die hij ontving en bleek voor geen rede vatbaar. Op een bepaald moment spuwde hij zelfs in het gezicht van de dame, iets waar het parket in volle coronatijd zwaar aan tilde wegens het besmettingsgevaar. Het speeksel belandde op haar mondmasker, bril en haren. De Eritreeër, die nog een blanco strafblad had, bood tijdens zijn proces zijn verontschuldigingen aan. (AFr)