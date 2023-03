Man slaat in psychose eigen zus neer: “Ze had iemand vermoord”

Een 29-jarige man uit Diksmuide riskeert een celstraf wegens bezit van drugs en het toebrengen van slagen aan zijn eigen halfzus. In een psychose door drugsmisbruik sloeg hij zijn zus aan de voordeur met een flesje. “Ik dacht dat ze iemand vermoord had”, zei M.D.

De feiten speelden zich op 27 juli vorig jaar af in Diksmuide. M.D. trok naar de woning van zijn halfzus. Toen die de deur opendeed viel hij de vrouw onmiddellijk aan. “Hij sloeg de vrouw neer met een flesje make-up dat hij in zijn hand had”, sprak de procureur. “Hij riep ook meteen dat hij de vrouw zou vermoorden. Hij beschuldigde haar er immers van zijn zus te hebben vermoord maar die zus heeft hij niet eens.”

“Na de feiten ging de man naar huis met zijn elektrische step maar hij kon onderschept worden door de politie. In zijn woning trof de politie een lijntje speed aan op tafel klaar voor gebruik, nog 80 gram speed en enkele halve XTC-pillen.”

M.D. riskeert 9 maanden cel en 8.000 euro boete, beiden met uitstel. Hij gaf toe de avond voordien twee lijnen te hebben gebruikt. “Ik had een psychose door de drugs en heb een moeilijke relatie met haar. Ze jut me op en dan word ik kwaad. Ik probeer van de drugs af te blijven maar het is moeilijk.” De rechter stelde ook een contactverbod voor met zijn zus. Vonnis op 14 april. (JH)