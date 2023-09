Man schaduwt ex nadat die na 31 jaar punt zet achter huwelijk: “Kon het niet verkroppen”

Een 58-jarige man uit Oostduinkerke riskeert tien maanden cel voor de langdurige belaging van zijn ex-vrouw. G.D. kon een relatiebreuk niet verkroppen en schaduwde zijn ex. “Na 31 jaar was ze van de ene op de andere dag weg”, sprak hij.

Midden vorig jaar zette de vrouw van G.D. uit Oostduinkerke na 31 jaar een punt achter hun huwelijk. Volgens de man van de ene op de andere dag, onverwachts. “Hij kon hun breuk niet verkroppen en bleef haar lastig vallen”, sprak haar advocaat. “Eerst via sms en telefoon, maar later volgde hij haar zelfs te voet of met de auto. Of hij wachtte haar op. Ooit moest een vriendin van haar zelfs tussenbeide komen om hem te vragen weg te gaan. Nergens had ze nog een veilig gevoel want hij schaduwde haar overal. Ook bij de notaris of rechter bedreigde hij haar. Zelfs zeven jaar na in voorhechtenis, nadat ze klacht indiende bij de onderzoeksrechter, brachten geen verbetering.”

Leven hernomen

De vrouw eist 5.000 euro schadevergoeding. De procureur sprak van langdurige belaging en bedreigingen en vroeg tien maanden cel en 800 euro boete. “Hij reageerde inderdaad verkeerd, maar wou antwoorden waarom ze hem plots na 31 jaar huwelijk van de ene op de andere dag verliet”, sprak de advocaat van G.D. “Maar de scheiding is intussen rond, de woning is verdeeld en mijn cliënt heeft zijn leven hernomen. Ik vraag de gunst van de opschorting.”

Daarmee was de procureur akkoord, zolang het contactverbod blijft gelden. Vonnis op 10 oktober. (JH)