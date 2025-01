Man riskeert vijf jaar cel voor verkrachting samen met partner: “Hij fantaseerde over trio”

Een 49-jarige man en zijn 57-jarige ex-partner stonden dinsdag terecht in de Kortrijkse rechtbank voor verkrachting. Na een cafébezoek namen ze een vrouw mee naar huis en daar zouden ze haar hebben verkracht. De man riskeert een celstraf van vijf jaar, de vrouw hangt een straf van drie jaar boven het hoofd. “Hij fantaseerde al eerder over een trio”, aldus de advocaat van het slachtoffer.

De feiten dateren van 21 april vorig jaar. Het slachtoffer ging samen met twee andere koppels naar café Het Landhuis in Bavikhove, waar stevig werd gedronken. Op een bepaald ogenblik trokken ze allemaal naar de woning van Mario V. “Maar wanneer mijn cliënte naar huis wil, houdt V. haar tegen en neemt haar mee naar de slaapkamer”, aldus de advocaat van de burgerlijke partij. “Daarbij is ook zijn toenmalige vriendin aanwezig. Ze doen allebei hun kleren uit en dwingen haar om hetzelfde te doen. Als ze weigert, scheurt V. haar blouse. Ondanks haar hevige verzet wordt ze door de ene beklaagde gepenetreerd en oraal bevredigd door de andere.”

V. zou eerder al hebben aangegeven dat hij fantaseerde over een trio met de twee vrouwen. Tijdens zijn verhoor en tegenover de rechter ontkende hij echter. Volgens hem nam hij het slachtoffer mee naar de slaapkamer zodat ze haar roes kon uitslapen en spannen de twee vrouwen nu samen tegen hem. In de rechtbank vroeg zijn advocaat daarom dinsdag de vrijspraak. De andere beklaagde, zijn toenmalige partner, bekende de feiten. “Dit had nooit mogen gebeuren, ik schaam me heel erg.” Haar advocaat pleitte dinsdag dat zijzelf niet schuldig is aan verkrachting, maar wel aan aantasting van de seksuele integriteit. Hij vroeg een straf met uitstel.

Vonnis op 21 januari.