Man riskeert vier maanden cel en boete voor dreigen met zelfmoord en elleboogstoot aan agent in Kortrijk

Een 30-jarige man uit Harelbeke riskeert vier maanden cel en 400 euro boete voor weerspannigheid tegenover de politie. Hij dreigde na een eerdere aanvaring met de politie om zelfmoord te plegen en raakte bij het boeien een agent in het gezicht met zijn elleboog. “Maar dat was niet met opzet”, aldus de man.

Op 13 november 2022 moest de politie van zone Vlas tussenbeide komen toen T.H. buitengezet werd uit de indoorkarting aan de Spinnerijkaai. H. was over zijn toeren, maar de politie kon hem in eerste instantie kalmeren. Ze maanden hem aan om te voet naar huis te gaan. Tien minuten later belde de man echter zelf de politie terug en zei dat hij zelfmoord zou plegen op het geweten van de politie.

Elleboogstoot

Dezelfde agenten kwamen opnieuw ter plaatse en vonden T.H. op de grond aan de Visserijkaai. Bij hun aankomst nam de man de benen, maar de agenten konden hem vatten en probeerden hem te boeien. “Dat verliep echter niet zonder slag of stoot”, aldus de advocaat van de agenten. “Het schuim stond op zijn mond. Ze konden hem maar één boei aandoen en hij deelde een elleboogstoot uit onder het oog van een inspecteur.”

De man bleek achteraf slechts licht onder invloed van alcohol te zijn, geen drugs. “Hij ging in shock uit schrik”, zei zijn advocaat. “Hij was bang van de agent die hem eerder bij de karting bij de kraag gegrepen had. Het is evident dat je reageert als iemand je plots vastgrijpt, het was instinct.”

Vonnis op 11 december.