Man riskeert vier jaar effectieve celstraf voor resem woninginbraken in Ardooie, Wingene en Torhout

Een 43-jarige Italiaan uit Schaarbeek riskeert voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf voor vier woninginbraken en een poging daartoe. Francesco R. wast de handen in onschuld.

Op 17 december vorig jaar drongen inbrekers binnen in een woning in Ardooie. Ze hadden het vooral gemunt op juwelen en horloges. “Daar zaten ook juwelen bij met een emotionele waarde”, zuchtte de bewoonster, die de feiten bij thuiskomst van haar werk vaststelde en woensdag aanwezig was op het proces. “Van boven tot beneden werd alles doorzocht. Zelfs de pakjes onder de kerstboom waren opentrokken.” Op dezelfde dag sloeg de bende ook nog toe in woningen in Ardooie, Wingene en Torhout.

Op basis van de nummerplaat kreeg het gerecht een Audi in het vizier die op naam stond van een beruchte Franse dief. Op 8 januari werd de wagen aangetroffen in Schaarbeek. Francesco R. zat achter het stuur en werd aangehouden. De man ontkende zijn betrokkenheid met klem en beweerde dat hij de Audi pas na de feiten gekocht had van een Roemeen in Molenbeek. Het gerecht hecht daar evenwel geen geloof aan.

Niet aan proefstuk toe

Procureur Lode Vandaele vroeg vier jaar cel en verwees naar camerabeelden die gemaakt werden tijdens de feiten en waarop R. te zien was. “Hij droeg zelfs dezelfde kledij op het moment van zijn arrestatie”, stelde hij. “Bovendien werd de Audi al op 16 december in Schaarbeek gefilmd terwijl die gevolgd werd door de wagen van de zoon van de beklaagde.” Vandaele verwees ook naar het strafverleden van R., die al drie keer veroordeeld werd voor diefstallen.

Toch bleef R. tijdens het proces zijn onschuld staande houden en vroeg hij de vrijspraak. “Twee andere verdachten staan internationaal geseind”, pleitte zijn advocaat.

De uitspraak volgt op 29 augustus. (AFr)