Man riskeert vier jaar cel voor verkrachting van vriendinnetje (8) van zijn dochter in Brugge

Een 40-jarige Costa Ricaan riskeert in de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf voor seksueel misbruik van het vriendinnetje van zijn dochter. Het slachtoffer was bij aanvang van de feiten amper acht jaar oud.

In oktober 2019 vertelde het slachtoffer aan haar vader hoe zij sinds januari 2018 herhaaldelijk was misbruikt door M.M. (40). Het misbruik vond plaats tijdens logeerpartijtjes in de Brugse woning van de beklaagde, die in die periode samen was met haar tante en een dochtertje heeft in dezelfde leeftijd.

“Ze sliepen telkens met z’n vieren op één kamer”, verduidelijkte de procureur. “De twee meisjes sliepen in bed en de beklaagde sliep samen met de tante op een matras op de grond. De beklaagde stak ’s nachts zijn hand in de onderbroek van het slapende meisje.”

Gevlucht naar thuisland

De Costa Ricaan ontkende dat ze samen in één kamer sliepen en beweerde dat het meisje alles gelogen had. Maar onderzoek van zijn computer wees uit dat hij op dubieuze Spaanse websites naar informatie zocht over seks met minderjarigen.

Toen het gerecht M.M. daarmee wou confronteren bleek hij al vertrokken naar zijn thuisland. De man kwam maandag dan ook niet opdagen voor zijn proces. De vader van het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en vroeg 11.000 euro schadevergoeding. De rechter doet uitspraak op 28 maart.

(AFr)