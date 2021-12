Man riskeert twaalf maanden cel voor aanranding zeventienjarige meisjes in Lichtervelde

Een 33-jarige man uit Lichtervelde riskeert in de Brugse rechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf voor aanranding van twee minderjarige meisjes.

Op 6 januari stapte de moeder van een toen zeventienjarig meisje naar de politie. Een onbekende man had haar dochter ’s ochtends in het donker op straat vastgegrepen toen zij te voet op weg was naar het station in Lichtervelde. “Hij greep haar vast bij de keel en schuurde met zijn geslachtsdeel tegen haar achterwerk”, verduidelijkte de procureur. “Toen ze luid begon te schreeuwen, vluchtte de dader weg.”

De moeder plaatste ook een oproep naar getuigen op Facebook waarna een tweede slachtoffer zich kenbaar maakte. De jonge vrouw verklaarde hoe zij drie jaar eerder – ze was toen zeventien – iets gelijkaardigs had meegemaakt toen ze ’s avonds te voet op weg was naar huis in Lichtervelde. “De dader greep naar haar geslachtsdelen”, ging de procureur verder. “Zij herkende de dader op basis van de omschrijving door het andere slachtoffer.”

“Muziek stond te luid”

De speurders kregen Lichterveldenaar M.A. (33) als dader in het vizier omdat hij op het moment van de feiten zijn werkkledij droeg van de beschutte werkplaats waar hij aan de slag was. “Ik wou dat meisje enkel wijzen op het feit dat de muziek in haar oortjes te luid stond”, minimaliseerde hij de feiten aanvankelijk. Uiteindelijk ging hij toch tot bekentenissen over. “Hij beseft dat hij dat niet mocht doen”, pleitte meester Mathias Van Belleghem. “Hij weet niet wat hem bezielde en zocht psychologische begeleiding.”

De uitspraak volgt op 17 januari. (AFr)