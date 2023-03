Man riskeert rijbewijs te verliezen na joint door ontslag

Een 27-jarige man dreigt zijn rijbewijs te verliezen als hij door de politierechter ongeschikt wordt verklaard om nog te rijden. Hij werd tijdens een routinecontrole in Veurne betrapt onder invloed van cannabis en rookte vorige week opnieuw een joint omdat hij ontslagen werd. “Je kan niet telkens naar een joint grijpen bij een tegenslag”, sprak de politierechter.

Tijdens een routinecontrole in november vorig jaar werd de man aan de kant gezet. “Het bleek dat hij onder invloed reed van cannabis”, sprak de procureur. “En hij gaf zelf toe een regelmatige gebruiker te zijn en al zeven jaar lang joints te roken. Vandaar dat wij artikel 42 weerhouden en ons afvragen of die man wel nog geschikt is om te rijden.”

“Geen problematisch gebruik”

Volgens zijn advocaat is dat wel zo. “Sinds hij betrapt werd, blijft hij van de cannabis af. Maar we willen ook eerlijk zijn: vorige week heeft hij alsnog een joint gerookt. Dat kwam omdat hij op skivakantie is geweest in plaats van een cursus te volgen bij zijn werkgever. Op die vakantie brak hij zijn arm en nu is hij ontslagen. Hij liet zich nog eens verleiden tot een joint maar heeft geen problematisch gebruik.”

De politierechter twijfelt daaraan. “Als je telkens je een tegenslag kent in het leven teruggrijpt naar drugs dan is dit voor mij wel problematisch.” De man moet daarop nu elke week een urinetest afleggen bij zijn dokter en op 17 april daarvan de resultaten komen bespreken. (JH)