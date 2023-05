Man riskeert celstraf voor diefstallen en inbraakpoging op parking Plopsaland

Een 23-jarige man met de Algerijnse nationaliteit riskeert 18 maanden cel en 1.200 euro boete voor enkele diefstallen en twee inbraakpogingen in auto’s op de parking van Plopsaland. D.A. werd op heterdaad betrapt en bleek in een leegstaande bestelwagen te verblijven. Bij hem werd ook een bivakmuts gevonden. “Gewoon tegen de kou”, verklaarde hij.

Op 18 januari zagen getuigen hoe D.A. probeerde in te breken in twee voertuigen op de parking van Plopsaland in De Panne. De politie kwam ter plaatse en kon de man snel inrekenen.

“Hij verplaatste zich toen met een fiets dat eerder gestolen bleek te zijn”, sprak de procureur. “Bovendien had hij ook een rugzak bij zich waarvan later bleek dat ook die gestolen was. Uit onderzoek bleek dat hij sliep in een leegstaande bestelwagen niet ver van het strand van De Panne. Daar werd ook nog een zaklamp en een bivakmuts gevonden. Volgens D.A had hij die alleen bij zich tegen de koude. De man kon zich de feiten zogezegd niet meer herinneren, maar het is duidelijk dat hij ook al in Frankrijk geweest was want hij had ook een gestolen Frans rijbewijs bij zich. Ik vraag 18 maanden cel en 1.200 euro boete.”

De man bekende uiteindelijk alles. “Hij geeft de feiten toe”, sprak zijn advocaat. “Hij is 23 jaar en heeft al een turbulent leven achter de rug. Hij komt van Algerije, maar is hier vluchteling. Eerst was hij alleen maar sinds kort heeft hij terug contact gevonden met familie die in Parijs verblijft. Hij wil daar naar toe als hij vrijgelaten wordt.” Vonnis op 9 mei