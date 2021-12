Man riskeert achttien maanden cel voor uitbuiting in handcarwash in Menen

Een 61-jarige Pakistaan uit Kortrijk riskeert in de Brugse rechtbank achttien maanden cel voor zwartwerk en mensenhandel.

Op 13 februari viel de sociale inspectie binnen in de handcarwash van Hussain A. in Menen. Er bleken twee werknemers in het zwart aan de slag. De zaak werd voor een korte periode gesloten maar na de heropening keerde de inspectie terug. Opnieuw waren twee mensen – een Afghaan en een Iraniër – in het zwart aan de slag. Een van hen bleek zelfs illegaal in het land.

Volgens de arbeidsauditeur was er ook sprake van uitbuiting . “De twee werknemers bleken gerekruteerd uit het asielcentrum in Doornik”, stelde ze. “Ze moesten in mensonwaardige omstandigheden werken. De slachtoffers moesten werken bij vriestemperaturen, zonder enige verwarming. Het ene slachtoffer kreeg amper 2,7 euro per uur uitbetaald, de andere werd betaald met voedsel.”

Niet op de hoogte

De verdediging vroeg de vrijspraak voor mensenhandel. “Mijn cliënt was helemaal niet op de hoogte van de precaire situatie van zijn werknemers”, pleitte de advocaat van Hussain A. “Op het moment van de controles was de carwash nog maar net terug open na een verplichte sluiting door corona. Mijn cliënt wist niet hoeveel personeel hij nodig ging hebben en wachtte af. Vandaar dat die werknemers niet gemeld waren bij de RSZ.” De rechter doet uitspraak op 14 januari.

(AFr)