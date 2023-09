Man riskeert achttien maanden cel na tal van diefstallen in Ieper

N.H. moet zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor vier fietsdiefstallen, een diefstal in de Carrefour en in parfumerie Ici Paris XL in Ieper en weerspannigheid.

N.H. moet zich onder meer verantwoorden voor het stelen van een elektrische fiets ter waarde van 5.000 euro. De eigenaar had net zijn fiets gestald en gesloten. Hij draaide zich om en achter zijn rug pikte N.H. de tweewieler mee. De dief verkocht de fiets voor 200 euro. Voor de eigenaar van de fiets was de diefstal een groot probleem, want de man gebruikte de fiets om naar zijn werk te gaan. N.H. wordt verdacht van nog 3 andere fietsdiefstallen.

In het warenhuis Carrefour in Ieper pikte N.H. geld en ook in parfumwinkel Paris XL sloeg hij toe. Toen de politie hem wou oppakken, was hij weerspannig. In het verleden werd de beklaagde al vier keer veroordeeld voor diefstallen. Wat ook bleek: de man werd in juni gedagvaard voor de rechter, nog geen vier weken later arresteerde de politie de man voor gelijkaardige feiten en nog geen twee dagen later was het al opnieuw van dat.

Straf

De openbare aanklager was dan ook niet mals en vorderde achttien maanden effectief en een effectieve geldboete tegen de beklaagde. Zijn raadsman merkte op dat N.H. al enige tijd onder schuldbemiddeling leefde en moet toekomen met leefgeld. “Hij heeft inderdaad feiten gepleegd, maar in veel gevallen maakt de gelegenheid de dief”, klonk het bij de raadsman die een voorwaardelijke straf vraagt. Vonnis op 2 september.