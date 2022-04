Man ook in beroep vrijgesproken voor uitbuiting van zwakbegaafde vriendin

Een 43-jarige Beernemnaar is ook in beroep vrijgesproken voor de uitbuiting van zijn zwakbegaafde vriendin. “Hij heeft ze zelfstandigheid en zelfredzaamheid willen geven. Dat was misschien niet het beste voor haar, maar hij deed het met de beste bedoelingen, niet met kwaad opzet.”

F.T. en het slachtoffer leerden elkaar eind 2015 kennen via een datingsite en hadden een kortstondige relatie. Tijdens die relatie zou F.T. de toen 31-jarige vrouw, die de verstandelijke capaciteiten heeft van een zevenjarig kind, geïsoleerd hebben van haar ouders en zorgverleners.

Hij zou haar ook aangespoord hebben om met haar bankkaart drie keer 100 euro van haar rekening te halen. Hij zou ook seks met haar hebben gehad en haar hebben bedreigd met een mes en een fles.

Op 22 januari 2016 haalde de politie haar daar weg. Maar omdat de vrouw tijdens verschillende ondervragingen tegengestelde verklaringen aflegde, sprak de rechter in Brugge F.T. vrij.

Triestige zaak

Het parket ging in beroep omdat de man al eerder al eens opschorting van straf kreeg voor gelijkaardige feiten ten aanzien van een zwakbegaafde vrouw. “Dit is een triestige zaak! Maar de enige vraag die wij ons moeten stellen: waarom papt een man van 37 jaar aan met een meisje met een mentale leeftijd van zeven jaar? Op een foto van een datingsite kan je het wellicht niet zien, maar vanaf het eerste contact zie je toch dat er iets mis is?”

Na een klacht van de ouders, werd er ook een bewindvoerder aangesteld voor het meisje, waardoor zij niet meer aan haar geld kon. “Van dan af aan is ook de liefde over: no money, no love! Vroeger toonde zij nooit interesse in bankzaken en nu zou ze plots de volmachten van haar ouders op haar rekening hebben opgezegd en een eigen rekening hebben geopend?”

Hersenletsel

De procureur-generaal twijfelde daarom niet. Ook de advocaat van de ouders, Jan De Winter, twijfelde niet. “Ze zou er nooit aan denken zelf geld af te halen, dat deed ze voordien nooit.” De advocaat van de bewindvoerder, Eva Hautekeete, wees er ook op dat de vrouw haar bewindvoerder in de armen was gevlogen eens ze weg was bij T., blij dat ze hem haar daar had weggehaald.

Maar de advocate van F.T., Kristien Mussche, vond dat haar cliënt terecht is vrijgesproken. “Hij heeft ze zelfstandigheid en zelfredzaamheid willen geven. Dat was misschien niet het beste voor haar, maar hij deed het met de beste bedoelingen, niet met kwaad opzet.”

Volgens de advocate heeft F.T. ook een hersenletsel, is hij voor meer dan 66 procent invalide en verschilde hij dus niet zoveel van de vrouw. “Hij heeft haar nooit kwaadwillig bejegend.” Met het geld dat ze heeft afgehaald, heeft ze kleren gekocht. “Ze heeft hem dat geld nooit gegeven!” Ook het hof twijfelde net als de rechtbank in Brugge en sprak de man opnieuw vrij. (OSM)