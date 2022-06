Man met Tourette-syndroom die twee taxichauffeurs en nachtwinkeluitbater toetakelde riskeert strenge straf

Een 27-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank een strenge bestraffing voor brutaal geweld tegen twee taxichauffeurs en de uitbater van een nachtwinkel. Een van de slachtoffers incasseerde op amper achttien seconden tijd liefst 25 slagen.

Op 30 oktober vorig jaar stapte B.M. in Brugge in een taxi. Hij gaf de chauffeur enkele rake klappen en maakte hem 25 euro afhandig. Daags nadien stapte hij in Oostende een nachtwinkel binnen en gaf de uitbater vanuit het niets een slag. “Hij graaide het geld uit de kassa en sloeg op de vlucht”, verduidelijkte procureur Jinmin Arnou dinsdag. Verder onderzoek wees uit dat M. diezelfde dag ook nog een andere taxichauffeur in Oostende had overvallen. Van die feiten waren dashcambeelden en wat daarop te zien was hallucinant. “De chauffeur incasseerde op amper achttien seconden tijd liefst 25 slagen”, vervolgde Arnou. “Deze man is zeer agressief”.

Volgens de gerechtspsychiater is B.M. niet geestesgestoord, maar vertoont hij wel een grote kans op herval. De procureur vroeg een strenge straf, eventueel deels gekoppeld aan voorwaarden. Ook de verdediging stuurde aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt kampt met het Tourette-syndroom”, pleitte Célestine Despierre, de advocaat van B.M. “Hij heeft medicatie nodig om zijn tics onder controle te houden maar in de periode van de feiten had hij zijn therapie verwaarloosd. Hierdoor had hij zijn impulsen niet onder controle. Intussen zit hij sinds 2 november in de cel. Als hij vrijkomt wil hij weer in therapie.”

Ook B.M. zelf kreeg het woord. “Ik wil mij herpakken”, stelde hij. Hij richtte zich ook nog tot de aanwezige chauffeurs en bood zijn excuses aan. De chauffeurs stelden zich burgerlijke partij in de zaak. “Ze zijn nog altijd zwaar onder de indruk van wat hen overkwam”, pleitte advocaat Bart Bleyaert. “Zij werden dan ook zwaar toegetakeld.”

De rechter doet uitspraak op 18 juli. (AFr)