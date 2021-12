Man met syndroom Asperger voor rechter na agressie tegen buschauffeur aan station Diksmuide

Een 39-jarige man uit Izegem moest zich bij de strafrechter verantwoorden omdat hij agressief was en de trui scheurde van een Lijnchauffeur aan het station van Diksmuide. “Mijn cliënt heeft het syndroom van Asperger en kreeg tweemaal het teken van die chauffeur dat hij zot was. Hij moest zich diep schamen.”

De feiten deden zich op 12 januari voor aan het station van Diksmuide. Volgens de procureur zag een getuige hoe de 39-jarige J.V. uit Izegem buiten op het plein stond en plots in volle vaart richting een bus liep. “Hij bonkte eerste met zijn vuisten op het raam van de bus bij de chauffeur”, schetste de procureur. “Toen die zijn raampje opende werd de chauffeur vastgegrepen aan de trui en hardhandig tegen het glas geduwd. Daarbij is zijn trui gescheurd. De man kon vijf dagen niet werken. De politie kwam ter plaatse en trof er J.V. aan, nog duidelijk over zijn toeren. Ik vraag drie maanden cel en 800 euro boete.”

“Schaam jullie diep, De Lijn’

De advocaat van J.V. wond zich erg op over het dossier. “Kijk meteen, zie je hier iemand zitten van De Lijn als burgerlijke partij? Neen. En dat komt omdat ze zich diep zouden moeten schamen! Mijn cliënt heeft het syndroom van Asperger en heeft daardoor zijn eigen handelingen en gedragingen, maar is eigenlijk een rustige man die liever gerust gelaten wordt. Een van zijn dwanghandelingen is een spaarverslaving. Terwijl hij wachtte op zijn bus zocht hij aan de glasbol rondslingerende flessen die hij verzamelt om het statiegeld te innen. Die chauffeur lachte hem uit en riep al treiterend of hij al iets gevonden had. Daarbij deed hij tweemaal het teken dat J.V. zot was. Daarop is hij werkelijk ontploft en naar die chauffeur toegestapt. Hij greep hem bij de trui en die scheurde onmiddellijk. Meer heeft hij niet gedaan. We vragen de vrijspraak.”

Ook J.V. legde nog rustig uit dat hij de man niet heeft geslagen. “Ik had het niet mogen doen maar ik greep hem enkel vast aan zijn trui, meer niet. Maar hij had me echt uitgelachen die dag.” Vonnis op 14 januari. (JH)