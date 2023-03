Man met opvallend hoedje krijgt twee jaar cel voor diefstal van elektrische steps in Oostende

Een 31-jarige Marokkaan heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor een resem diefstallen in Oostende. Abdelmounaim E. had het vooral gemunt op elektrisch steps en schuwde geen geweld.

Op 8 november vorig jaar ging E. bij Zara aan de haal met twee flesjes parfum. Hij kreeg het daarbij aan de stok met een bewakingsagent, die door het incident vier dagen werkonbekwaam was. Drie maanden eerder had E. ook al juwelen gestolen in een tweedehandswinkeltje. Volgens de zaakvoerster haalde E. een mes boven toen ze zijn schoenen en kledij niet wou kopen. Tijdens zijn proces beweerde E. dat deze feiten kaderden in een fout gelopen drugsdeal, maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan.

Hoedje

Onderzoek van camerabeelden linkte Abdelmounaim E. aan nog een resem andere diefstallen. Tussen 13 juli en 9 september ging de dertiger aan de haal met vier steps en een fiets, onder meer aan het ziekenhuis Henri Serruys. “Op de beelden viel hij telkens op door zijn hoedje”, stelde de procureur. De rechtbank sprak E. wel vrij voor diefstal van een step in het VTI. Het personeelslid dat de aangifte deed verklaarde op de zitting immers dat E. niet leek op de persoon die ze op de camerabeelden gezien had. Hij droeg ook het hoedje niet. (AFr)