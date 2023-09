Man met negentien aliassen riskeert 51 maanden cel voor beroven bejaarden in onder andere Knokke

Een 51-jarige Marokkaan zonder geldige verblijfplaats in België riskeert in beroep 51 maanden cel nadat hij tal van diefstallen pleegde in Knokke en Antwerpen. Ze overviel hij onder meer twee bejaarde dames.

De man stal onder meer bankkaarten, geld, rijbewijzen en identiteitskaarten. Op 30 juli 2022 werd hij door de politie gevat bij hem en zijn kompaan werd de buit van die dag – naast XTC – bij hen gevonden. Het ging onder meer op buit die ze in Antwerpen hadden gemaakt. In Knokke hadden ze twee dames van meer dan 80 en 90 jaar beroofd van hun geldbeugel en handtas. Hij kreeg 40 maanden cel, maar ging in beroep.

Zijn advocaat meent dat zijn cliënt na meer dan een jaar gevangenisstraf een nieuwe kans verdient en hij is ook van plan niet langer in België te blijven. Maar de procureur-generaal tilde vooral zwaar aan het beroven van de dames die zich verplaatsten met behulp van een rollator. “Hoe kun je je als mens zo verlagen die mensen iets aan te doen? Die mensjes zullen er misschien voor de rest van hun blijvende herinneringen aan hebben!”

Omdat hij niet aan zijn proefstuk toe is en bij de politie gekend is onder liefst negentien aliassen, vorderde hij 48 maanden cel, plus nog eens drie maanden extra voor zijn onwettig verblijf in België. (OSM)