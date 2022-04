Man met kort lontje slaat medewerker vaccinatiecentrum Veurne bloedneus

Een 49-jarige man uit Nieuwpoort riskeert vier maanden cel omdat hij een medewerker van het vaccinatiecentrum in Furnevent in Veurne een bloedneus sloeg. T.W. was kwaad omdat de medewerker een opmerking maakte dat hij op de parking in de verboden richting reed.

De feiten deden zich op 10 januari van dit jaar voor in Furnevent in de Albert I-Laan in Veurne. De 49-jarige T.W. uit Nieuwpoort was er net zijn vaccin gaan halen en verliet met zijn auto de parking. Omdat hij dat ondanks de signalisatie in de verboden richting deed werd hij er door medewerker J. op gewezen.

Meteen klap verkocht

“Dat pikte hij blijkbaar niet waardoor een getuige zag hoe T.W. zijn auto aan de kant plaatste, op J. afstapte en hem meteen een klap verkocht. Volgens de man kreeg hij zelf eerder slagen maar dat heeft de getuige helemaal niet gezien. Hij heeft blijkbaar een kort lontje. Ik vraag vier maanden cel en 400 euro boete.”

J. liep door de klap een bloedneus op en werd verzorgd door de arts binnen. Hij vraagt 75 euro medische kosten terug. De advocaat van T.W. ontkent de klap niet. “Maar er was wel degelijk een aanleiding. Toen J. hem de les kwam spellen, deed hij dat zelf hardhandig en trok mijn cliënt aan de mouw. T.W. reageerde daar slecht op maar hij loopt al lange tijd op de toppen van zijn tenen. Hij zit al een jaar in een zaak verwikkeld waarbij zijn kinderen door zijn ex naar Roemenië zijn ontvoerd en het gerecht daar ondanks vonnissen hier totaal niet wil meewerken. We zijn bereid de schade te betalen.” Vonnis op 13 mei. (Jh)